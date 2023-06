I problemi di Pogba e quelli della Juventus

La buona e la cattiva notizia in un’unica frase. «I miei problemi fisici dipendono da quelli mentali», ha spiegato Paul Pogba in un’intervista che non rivela esattamente un clamoroso segreto, perché non ci voleva una laurea in psicologia per associare i travagli attraversati da Paul con le sue problematiche in campo. Tuttavia nelle sue parole si coglie l’esatta profondità delle ferite lasciate dalle vicende famigliari.