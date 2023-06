Zoff, comandamenti Juve: il consiglio a dirigenza, Allegri e giocatori

TORINO - Dino Zoff è un maestro di compostezza. Non si agita mai, nemmeno quando parla della sua Juventus. Le sue frasi sono asciutte, senza fronzoli. Così come il rispetto nei confronti di chi lavora: non si permette mai di mettere il proprio ego davanti agli altri. Ogni sillaba viene scandita alla perfezione, con una lucidità d'analisi degna di un campione assoluto, sia fra i pali che in panchina, e di un uomo saggio. Zoff è un monumento, ha un palmares che gli consentirebbe anche un pizzico di vanità, eppure dalle sue labbra non esce una sola parola velenosa nei confronti di chi non vince. Quando risponde al telefono, alle 9 del mattino, molla ogni cosa e inizia a parlare di Juventus. «Sono pronto, possiamo iniziare», così prima di intraprendere un viaggio nella juventinità che lo ha reso una leggenda. Da quel momento, la memoria scava nei ricordi e sul presente le opinioni sono limpide. Non provengono da un pulpito, ma dall'esperienza di un uomo diretto, che non ha mai perso neanche una goccia d'umiltà. L’uomo più giusto per farci racconta che cos’è e cosa dovrebbe sempre essere la Juventus.

Dino Zoff, che idea si è fatto di una stagione come quella appena terminata in casa Juventus?

«Il discorso dei punti prima tolti, poi ridati, poi nuovamente tolti sicuramente ha avuto un peso nella gestione delle settimane di lavoro. Poi è chiaro che la squadra potesse fare meglio, sarebbe impossibile negarlo. E non sarebbe giusto, gli alibi non sono mai utili a nessuno. Anche la poca chiarezza in società ad un certo punto si è fatta sentire sul campo, ma ora penso che la Juventus stia ritrovando il proprio assetto dopo un periodo di confusione».



Stupito dalla conferma di Massimiliano Allegri in panchina?

«No, ma in generale non mi piace entrare in queste dinamiche. Ad un certo punto ha fatto quello che poteva, all'inizio poteva fare meglio, ma parliamo sempre di un allenatore che merita il massimo rispetto».



Quella del prossimo anno sarà una Juventus che poggerà su tanti giovani. Si può vincere anche con loro?

«Si, non ho dubbi. Anche Bettega e Scirea sono stati giovani e hanno subito vinto lo stesso, per esempio. Il problema è avere quelli forti, che non sono così facili da trovare. Anche se la Juventus alcuni li ha: penso a Fagioli, per esempio. Anche con una squadra fresca si possono alzare i trofei, ma bisogna avere quelli bravi. Li deve coltivare o trovare la società: in questo senso i bianconeri sanno, da sempre, come muoversi. Anche adesso».