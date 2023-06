Juve, Kaio Jorge pronto a tornare: messaggio social ai tifosi

TORINO - "Se non fosse per i tempi difficili, non impareremmo ad apprezzare quelli belli. Ama la tua battaglia e la storia della tua vita. Conserva il cuore di un sognatore e non lasciare mai che la fiamma della tua fede si spenga". È la didascalia scritta dal giovane attaccante della Juventus Kaio Jorge accanto ad un video - postato sul proprio account Instagram - che lo riprende mentre si allena. Un allenamento a prima vista semplice, di routine, come lo slalom tra coni e paletti prima di calciare da pochi in una mini-porta, ma non per chi, come lo sfortunato brasiliano scuola Santos, non gioca una partita ufficiale dal 23 febbraio 2022, quando con l'allora U23 riportò una lesione del tendine rotuleo nel match di Serie C contro la Pro Patria.