Causio: "Juve, blinda Chiesa e Vlahovic. Allegri ha fatto il possibile"

"Milik ha fatto bene già quest'anno e se Allegri lo vuole, è giusto che lo abbiano preso. Ma la Juve davanti deve fare qualcosa in più, io ripartirei da Chiesa e Vlahovic, non li butterei via: trovare uno come Vlahovic, così giovane, non è facile oggi come oggi, anche Chiesa che però viene da un infortunio serio. Io confermerei tutti e due". È il pensiero dell'ex leggenda della Juventus Franco Causio, ospite nello studio di Sky Calciomercato l'Originale.