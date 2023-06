Juve: “Buon compleanno Zidane”. I tifosi: “Zizou, salvaci tu”

Zinedine Zidane compie 51 anni e la Juventus ha voluto fare gli auguri di buon compleanno, sui social network, al francese che ha vestito la maglia bianconera per 5 stagioni (dal 1996 al 2001). Zizou ha fatto innamorare i sostenitori juventini, e non solo, con la sua straordinaria classe ed eleganza. E proprio su queste incredibili doti del francese il club bianconero ha deciso di caratterizzare l'omaggio social.

"Classe ed eleganze fatte calciatore. Buon compleanno, Zizou" è infatti il messaggio pubblicato dalla Juventus su Twitter, con una sua foto in maglia bianconera, per il compleanno dell'ex calciatore ed ex allenatore del Real Madrid , che è momentaneamente senza squadra e negli ultimi anni è stato spesso accostato proprio alla panchina della Vecchia Signora .

Juve, tifosi scatenati sui social: "Torna a casa Zizou"

Sotto al post condiviso dalla Juve, tantissimi i commenti dei tifosi juventini che vogliono il francese a Torino. Da "Zizou, salvaci tu" e "Zidane in, Allegri out" a "ti aspettiamo mister", da "auguri Zizou, spero di vederti un giorno sulla nostra panchina" a "come ti vorrei", sono davvero numerosissimi i messaggi dei sostenitori bianconeri che sognano Zidane come nuovo allenatore della Juventus.