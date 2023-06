Pogba, lavoro senza sosta: la Juve lo aspetta, luglio si avvicina

MIAMI (Stati Uniti) - Paul Pogba si trova a Miami ma è non solo per passare del tempo con la famiglia. Infatti il centrocampista della Juventus sta intensificando gli allenamenti in palestra per farsi trovare pronto quando Massimiliano Allegri richiamerà la squadra alla Continassa il 10 luglio. L'ex Manchester United ha testimoniato su Instagram il suo percorso di recupero dopo l'infortunio al quadricipite sinistro subito contro la Cremonese il 14 maggio che ha sancito la fine della sua stagione proprio nel momento in cui sembrava aver ritrovato la condizione.