Vlahovic e Gatti, tuffo Juve in vacanza: lo scatto diventa virale

Dopo una stagione complicata in campo e fuori con la Juventus , per Dusan Vlahovic e Federico Gatti è tempo di relax estivo. Il centravanti serbo, che qualche giorno fa è stato protagonista di uno scambio social con Chiesa , si trova in vacanza con il difensore azzurro e ha voluto immortalare con una storia su Instagram un momento di spensieratezza insieme al suo compagno di squadra.

Vlahovic e Gatti, i commenti dei tifosi sui social

L'attaccante bianconero ha infatti postato una foto che lo ritrae mentre si tuffa in un mare limpido con Gatti, con lo scatto in questione che è diventato subito virale su tutti i social. Un'immagine che testimonia la grande amicizia che li accomuna anche fuori dal campo, e che i tifosi hanno prontamente commentato in maniera scherzosa e ironica: "Vanno anche in vacanza insieme, manca davvero poco all'ufficialità della loro storia d'amore...". Insomma, in attesa che la Juve riparta in campo con gli impegni estivi in Usa i due giocatori di Allegri si godono insieme qualche attimo di tranquillità.