Juve, lady Chiesa e la promessa di 'mercato': "Sempre nella tua squadra"

Federico Chiesa si gode le vacanze in compagnia della fidanzata Lucia Bramani prima della ripartenza per la nuova stagione. Ed è proprio Lady Chiesa, attraverso il proprio profilo Instagram, a scatenare i tifosi bianconeri con una foto di coppia e un messaggio molto importante. "Prometto di essere sempre nella tua squadra", questa la dedica di Lucia per Federico mentre i due si abbracciano e sorridono nello scatto. Una promessa d'amore, ma anche una promessa di "mercato" visto che sull'esterno della Juventus ci sono gli occhi di molti club che vorrebbero portarlo via da Torino. Uno scenario che non piace affatto al popolo bianconero che si è subito scatenato nei commenti.