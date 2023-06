Del Piero allo Stadium, tifosi Juve scatenati: "Devi dirci qualcosa?"

Alessandro Del Piero torna a visitare il suo Stadium . Lo storico ex capitano bianconero si è recato nella sua vecchia casa, dove nel suo ultimo anno alla Juventus vinse il primo scudetto dei nove consecutivi, documentando tutto sul suo profilo Instagram . La leggenda della Vecchia Signora ha infatti postato tramite le sue storie il suo percorso all'interno dello stadio, riprendendo una serie di quadri di altre icone del club: partendo da Platini e Baggio per poi fermarsi davanti all'immagine di Vialli che alza la Champions League del '96 vinta contro l' Ajax , prima di passare davanti alla foto di Boniperti aggiungendo una didascalia con il classico motto: "Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta".

Del Piero, il post e i tifosi scatenati

Il suo ritorno all'Allianz Stadium (dove in questa stagione Alex era venuto per assistere a Juventus-Verona) è legato a questioni extracalcistiche relative ad un concorso in cui i vincitori hanno potuto passare una giornata con lui nella casa dei bianconeri, ma Del Piero ha comunque scatenato la fantasia dei tifosi. Lo storico numero 10, su Instagram, ha infatti pubblicato anche come post una foto di lui allo stadio che è stata subito presa di mira da migliaia di commenti dei sostenitori bianconeri, tra chi si emoziona a rivederlo nella sua vecchia casa e chi sogna un suo ritorno in società. "Capitano, devi dirci qualcosa?", "C'è solo un Capitano!" sono solo alcune delle frasi scritte dai tifosi sotto alla foto.