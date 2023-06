Juventus: le voci su Allegri, l'attesa per Rabiot. E poi Weah e Chiesa: cosa succede

TORINO - La ripartenza della Juventus, dopo i processi, le penalizzazioni e il patteggiamento - e sempre in attesa delle decisioni Uefa - è di complessa messa a fioco in questo momento. Le voci a volte sono incontrollabili, su tizio e caio. Aspettando, tra l’altro, che il Napoli liberi Cristiano Giuntoli per affidargli il ruolo di responsabilità su uno staff che adesso punta sulla promozione di Giovanni Manna e non solo. Voci, dicevamo.

La Juve, Allegri e un piano che non cambia. Salvo…

Impazza l’Allegri d’Arabia, tornato in auge dopo mille conferme, a fronte di un contratto con il club in scadenza solo nel 2025. Il tecnico è rilassato in vacanza, in Sardegna. Dalla Juve non trapelano novità, resta lui l’allenatore per la prossima stagione. Però in questo mondo in cui dall’Arabia Saudita arrivano offerte incredibili per tutti… Chi può dire cosa succederà?