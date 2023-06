Juve, dai cori in Polonia alla coerenza di Weah. E farsi rispettare?

Non ho dubbi che quei campioni di atletica leggera, nel cantare divertiti e danzanti quel coro anti Juve inspiegabilmente partito dagli altoparlanti dello stadio di Chorzow, fossero guidati da uno spirito esclusivamente goliardico e amichevole. Nessuna impressione, per quanto mi riguarda. E forse la questione sta esattamente lì: ci siamo abituati, tutti. Non mi riferisco all’ormai ben nota ossessione di tanti disperati che sui social e nei bar vivono il calcio come odio per una squadra (sempre quella) ben più che come supporto per la propria.