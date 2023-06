Juve, ciao Cuadrado ecco Weah. Snodo Vlahovic e gli incroci del mercato

TORINO - La Juventus si muove. Il giovane ds Giovanni Manna è riuscito a piazzare i primi colpi: ha venduto Dejan Kulusevski al Tottenham per 30 milioni, ha ripresa Arek Milik dal Marsiglia per 7 milioni circa pagabili in più anni e ha rinnovato di un anno con Adrien Rabiot che andava a scadenza. Niente male, come inizio per ripartire. Per il francese contratto annuale e firma messa nero su bianco, alla faccia delle offerte dalla Premier e dall’Arabia: Rabiot e la Juve, un atto d’amore.