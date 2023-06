Lady Di Maria punge i detrattori dell'ex Juve: il post social al veleno

Jorgelina Cardoso colpisce ancora. La moglie di Angel Di Maria ancora una volta in difesa del calciatore argentino. La compagna dell'ex Juventus , infatti, scende nuovamente in campo sui social per difendere El Fideo dai suoi detrattori. Stavolta con un lungo messaggio pubblicato sul suo profilo di Instagram Stories, che lo stesso Di Maria ha poi ricondiviso aggiungendo un cuore rosso.

"Non sei per tutti. Il mondo è pieno di persone a cui non piacerai, qualunque cosa tu faccia. Ma sarà anche pieno di persone che ti ameranno. Quella è la tua gente" ha scritto Jorgelina.

Di Maria, il messaggio di Jorgelina su Instagram Stories

"Non sei per tutti e va bene così. Parla con le persone che vogliono ascoltarti. A cui importi. Che ti cercano. Non sprecare il tuo tempo cercando di convincere qualcuno del tuo valore. Non costringerli a camminare accanto a te. Tu non sei per loro, né loro sono per te" è il messaggio della moglie di Di Maria pubblicato su Instagram Stories.