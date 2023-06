Juve, Kean già pronto per Allegri: l'allenamento sui tiri è perfetto

Nonostante i giorni di vacanza prima di tornare ad allenarsi con la Juventus per preparare al meglio la prossima stagione, Moise Kean non ha intenzione di fermarsi. Il centravanti bianconero, tornato a Torino nell'estate del 2021 dopo l'addio di Ronaldo , nel corso dell'ultima complicata annata per la Vecchia Signora ha realizzato 8 gol tra Serie A , Champions League e Coppa Italia . Attualmente in vacanza a Los Angeles , il centravanti classe 2000 non ha voluto perdere tempo e ha deciso di continuare ad allenarsi in un campo della località americana.

Kean, allenamento a Los Angeles

Kean, che qualche settimana fa ha lasciato il ritiro dell'Italia Under 21, ha documentato tutto tramite le sue storie di Instagram, dove ha fatto vedere di essere in gran forma dal punto di vista atletico e non solo. Nei video postati dall'attaccante di Allegri si può infatti notare come Moise stia cercando di migliorarsi ancora di più per quanto riguarda il lato realizzativo: tre esercizi di stop e tiro, con due gol e una traversa piena. Un bel segnale per la Juventus in vista della preparazione della prossima stagione che verrà anticipata dalla tournée in Usa dove i bianconeri affronteranno Barcellona, Milan e Real Madrid.