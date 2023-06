Magnanelli, la Juve lo aspetta. Il Sassuolo: "In bocca al lupo"

Le strade del Sassuolo e di Francesco Magnanelli si dividono. Una vita in neroverde, con tanto di record di presenze con il club e numero 4 ritirato. Dopo l'addio al calcio dello scorso anno, era entrato nello staff tecnico di mister Alessio Dionisi , dove è rimasto per tutta la stagione. Oggi l'addio ufficiale dal club.

Magnanelli, dal Sassuolo alla Juventus

Questo il messaggio diffuso dal Sassuolo suoi propri canali social: "Francesco Magnanelli oggi lascia il Sassuolo. 18 anni insieme. Sei stato, sei e sempre sarai Cuore, Storia e Leggenda Neroverde. Orgogliosa bandiera che sventolerà verso l’infinito. In bocca al lupo per il tuo nuovo futuro professionale!".

Ad attendere Magnanelli una nuova avventura, alla Juventus: entrerà, infatti, a far parte dello staff tecnico di Massimiliano Allegri.