Del Piero al concerto di Russell Crowe: pubblico in delirio e standing ovation

BOLOGNA - Al Teatro Comunale Nouveau è andata in scena l'unica tappa nel Nord Italia della band di Russell Crowe gli "Indoor Garden Party". L'attore de "Il Gladiatore" ha dedicato il concerto alle vittime delle alluvioni che hanno colpito l'Emilia Romagna nelle scorse settimane: "Buonasera Bologna, è un vero piacere essere qui oggi, tutto quello che comprerete qui oggi verrà devoluto all’Emilia-Romagna" e tra gli ospiti speciali c'era anche Alessandro Del Piero. La leggenda della Juventus, seduta tra il pubblico, è stata accolta da una standing ovation prima dell'inizio dell'esibizione con il tutto testimoniato su Instagram dalla compagna Sonia. A fine concerto Alex è stato invitato sul palco per salutare il pubblico mentre Sonia ha posato con l'attore ringraziandolo per la grande serata: "Che concerto! Russell Crowe sei rock! Uno spettacolo fantastico, una band fantastica! Il ricavato dello spettacolo di Bologna è stato devoluto alle zone alluvionate dell'Emilia Romagna! Se avete la possibilità andate a vederlo! Grazie!".