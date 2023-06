Juventus, è boom sui social: "Siamo 150 milioni"

"Mentre iniziamo ad accendere i motori in vista del precampionato, salutiamo la stagione 2022-23 con un traguardo raggiunto sulle nostre piattaforme digitali". Questa la nota pubblicata dalla Vecchia Signora sul proprio sito ufficiale.

Nonostante una stagione non esaltante, chiusa senza nessun trofeo in bacheca, nell'ultimo anno c'è si è registrato un vero e proprio boom: "Nel corso degli ultimi dodici mesi, il nostro ecosistema ha aggiunto 18 milioni di follower, arrivando a 152 milioni complessivi. Numeri importanti che confermano la Juventus nell’elite della football industry mondiale per numero di follower. Questo processo di crescita è frutto anche di una strategia basata su una produzione di contenuto pensata per gli interessi dei core fan ma anche all’intrattenimento di un’audience giovane e internazionale, premiata dalle straordinarie performance in termini d numero di follower, views ed engagement sulle piattaforme principali di youth media che vedono la Juventus stabilmente tra i primi cinque club al mondo. Merito del desiderio di innovare costantemente. Dall’apertura di nuovi canali (BiliBili per il mercato cinese e Instagram broadcast per l’audience internazionale) al focus verso il mercato locale, lì dove Juventus si conferma il primo brand italiano per numero di follower sui social media. Il tutto valorizzando i prodotti concepiti e realizzati dallo Juventus Creator Lab tra cui spicca la prima mini-serie prodotta da un club su TikTok e dedicata alla squadra Next Gen oltre alla challenge per scegliere il primo freestyler ufficiale del club".

