Giuntoli e Allegri, primo contatto: cosa si sono detti a telefono

TORINO - Raccontano che la prima telefonata di Cristiano Giuntoli , dopo la rescissione del contratto con il Napoli , sia partita in direzione Sardegna per stabilire il contatto personale con Massimiliano Allegri dopo quelli trasversali dei, convulsi, giorni passati. E riferiscono che il tecnico abbia apprezzato assai la “sensibilità istituzionale” del dirigente che ha voluto subito presentarsi e spiegare la volontà di condivisione e collaborazione del progetto tecnico.

Una mossa, quella di Giuntoli, intelligente non tanto perché sussistessero problemi personali tra i due, quanto per la dinamica interna alla stessa Juve che ha portato alla scelta del dt, meglio disinnescare subito i rischi di equivoci e incomprensioni: «Mister, sono qui per lavorare con te e per sostenerti». Oltre alle competenze trasversali, il nuovo dt libererà l’allenatore dalla gestione dei problemi esterni (Allegri, insomma, non sarà più l’unico front-line pubblico del club, una “esclusività” di cui si è lamentato e che lo ha logorato psicologicamente) e lo coadiuverà nei rapporti all’interno del gruppo di lavoro esteso, non solo quello della squadra.