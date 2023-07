Dybala, falso video di insulti alla Juve con gli interisti: ecco la verità

Dybala, il falso video di insulti alla Juve

Paulo, qualche giorno fa, ha partecipato alla festa per il matrimonio di Joaquin Correa con sua moglie, Chiara. Durante i festeggiamenti, Dybala si è scatenato insieme al Tucu e all'altro argentino dell'Inter Lautaro: i tre sono stati ripresi mentre cantavano una canzone tipica argentina, con il video presto diventato virale sui social. Questo filmato è stato poi modificato con un audio diverso, in cui sembra che l'ex Juve intoni dei cori proprio contro i bianconeri, per poi essere repostato e fatto passare come originale. In ogni caso, si può facilmente notare che si tratta di un fake, come le voci secondo le quali Federico Chiesa avrebbe cantato una canzone contro la Vecchia Signora durante il compleanno dell'interista Bastoni.