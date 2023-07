Calciomercato Juve, il piano per trattenere Chiesa e Vlahovic

Leggendo di come tra i primi compiti a cui si dedicherà Cristiano Giuntoli ci sarà anche togliere la ruggine dal rapporto tra Massimiliano Allegri e Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, potrebbe anche venire da chiedersi perché non dedicarsi solo a quello dei due che resterà in bianconero. Intanto perché non ci sono certezze al riguardo, dal momento che la Juventus potrebbe cederli solo per offerte molto, ma molto, importanti e non si può prevedere se e per chi arriveranno. Ma soprattutto, perché la società bianconera potrebbe anche tenere entrambi.