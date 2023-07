Arthur, il futuro alla Juve e l'aneddoto con Cristiano Ronaldo a tavola

Arthur, la Juventus e il futuro

Queste le parole di Arthur sulla Juventus e il suo avvenire: "In linea di principio tornerò a Torino, ma il mercato è molto lungo e non sappiamo cosa accadrà. Potrebbe nascere qualcosa di interessante per me e per la Juventus. Ho un contratto e lo rispetto, ma vedremo. Come mi vedo da qui a 3 anni? Tornato nella nazionale brasiliana, stabilito in un club e giocato in una squadra importante. Il primo passo è farlo subito, e rimanere concentrati. Se procedo così, entro tre anni raccoglierò i frutti. In quale dei campionati in cui ho giocato mi vedo meglio? Penso nella Liga. Si punta di più sul possesso palla e si gioca un calcio più tecnico. Ma nei tre campionati ho imparato molto. In Italia ho imparato molto tatticamente e sono migliorato anche fisicamente. E in Inghilterra l'intensità è incredibile, il gioco non si ferma un secondo. Andare in un club della Liga con ambizioni europee, anche se non fosse il Barça? Sarebbe una buona opzione".