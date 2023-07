Spalletti, calcio facile, Juve e Allegri: cosa ci dicono le sue parole

Ci eravamo lasciati con l’eco della disputa tra risultatismo e belgiochismo, se così vogliamo etichettare due delle correnti pallonare più in voga. Ci ritroviamo, all’imbocco di una nuova stagione, con l’opposizione tra “facile” e “moderno”, sfumatura – in fondo, in fondo – della stessa dicotomia. Firmata, nella fattispecie, dall’allenatore del momento: Luciano Spalletti, scudettato e svincolato.

Il tecnico toscano, all’indomani della cavalcata trionfale in campionato con il Napoli, è tornato a parlare dal terrazzo di casa sua, in occasione dell’evento “Certaldo Nel Pallone”. Pensieri elaborati e studiati, nessuno spazio per l’improvvisazione. Parole in cui i più maligni hanno letto velenose stilettate a una certa categoria di suoi antagonisti della panchina. Un girone dantesco di cui farebbe parte, per intenderci, anche e soprattutto Max Allegri.

Spalletti: "Il calcio è facile lo sanno dire tutti"

«Che il calcio sia facile lo sanno dire tutti, bisogna dire qualcosa di diverso: dobbiamo scegliere se il calcio è facile e basta o se invece deve diventare qualcosa di moderno, come succede in tante altre professioni – le dichiarazioni di Spalletti, prima sul palco dell’iniziativa e poi davanti alle telecamere di Sky –. Io, così come tanti altri, voglio sentirmi dire qualcosa di diverso. È vero che è facile e, in questo senso, bisogna portarsi dietro le giocate di gente come Vialli, Mancini, Baggio, Del Piero e Totti. Poi, però, c’è da considerare anche il lavoro di altri calciatori che non avevano questa qualità per dono divino, ma l’hanno ottenuta con l’applicazione giorno per giorno. Bisogna spiegare come hanno fatto questi ultimi a sfondare e se c’è dell’altro da poter mettere a disposizione dei giovani. Dentro lo spogliatoio oggi serve sintesi, serve fare dei video bellissimi, serve avere cose nuove e moderne da dire ai giocatori».