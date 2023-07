Juventus Women, Linda Sembrant rinnova fino al 2024: il comunicato

Linda Sembrant rinnova con la Juventus fino al 30 giugno 2024 . Il difensore svedese ha deciso di prolungare il suo contratto con i bianconeri per un'altra stagione . Di seguito, il comunicato della Juventus: "La Coppa Italia, appena conquistata, accanto a lei, la medaglia delle vincitrici al collo e la maglia per celebrare le 100 presenze tra le mani. Linda Sembrant ha chiuso la scorsa stagione con questa foto e, dopo averla incollata al suo album bianconero, ha voltato pagina e scritto il titolo di un nuovo capitolo: stagione 2023/24."

Linda, infatti, rinnova fino al 30 giugno 2024.

"Approdata alla Juventus nel 2019, portando esperienza internazionale in un progetto in costante evoluzione, ha dato fin dai primi giorni un’enorme mano alla squadra e al gruppo, in campo e fuori, vincendo tanto e subito.

Il suo palmarès, fino a questo momento, recita tre scudetti, tre Supercoppe e due Coppe Italia. Non arricchisce la bacheca, ma racconta il percorso fatto insieme, anche la crescita costante a livello europeo. 100 presenze e 10 gol segnati, si riparte da questi numeri. Ci sono poi i mille sorrisi e i tanti ostacoli superati insieme, tra cui il bruttissimo infortunio rimediato nel maggio 2021.

Fin qui la storia è stata bellissima, ora siamo pronti a continuare insieme. Pronti a vedere ancora in campo la nostra numero “Trentadü”.