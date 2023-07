Riconoscete l'ex vice-capitano Juve? Ora allena l'Empoli Primavera

Da calciatore Birindelli è cresciuto proprio nel settore giovanile dell'Empoli, giocando 121 gare prima da ala e poi da terzino destro, conquistando sia la promozione in Serie B che quella in A sotto la guida di Luciano Spalletti, che poi lo ha segnalato al corregionale Marcello Lippi, allora alla guida della Juventus. Inizia così, nel 1997, l'avventura bianconera di Birindelli, intervistato da Tuttosport l'11 giugno 2023.

Birindelli alla Juve tra scudetti e finali Champions perse

Con la maglia bianconera Birindelli esordisce in Serie A il 31 agosto 1997 contro il Lecce, nella stagione in cui conquisterà il primo dei suoi tre scudetti ufficiali (cinque sul campo). Nella stessa stagione raggiunge anche la sua prima finale di Champions League, persa ad Amsterdam contro il Real Madrid. La seconda sconfitta in finale di Champions arriverà contro il Milan nel 2003, nonostante il rigore realizzato in quella partita, il prezioso assist fornito a Zalayeta contro il Barcellona ai quarti di finale e l'eurogol ai gironi in casa del Deportivo La Coruña. Dopo un grave infortunio alla caviglia che gli preclude la stagione 2005/06, Birindelli resta alla Juventus anche durante la Serie B 2006/07, diventando vice-capitano. Riportata la Vecchia Signora nella massima serie, l'adio arriverà nell'estate del 2008, dopo ben 11 anni. Birindelli ha totalizzato 305 presenze in bianconero e 6 con la maglia dell'Italia, dove ha esordito l'11 novembre 2002, rispondendo alla convocazione di Trapattoni.

Birindelli, il ritiro, la nuova carriera e... il figlio d'arte

Dopo aver giocato con le maglie di Pisa e Pescina, Birindelli dà l'addio al calcio giocato nel 2010. Inizia così la nuova carriera da tecnico: ha lavorato con la nazionale dello Zambia, con il settore giovanile del Pisa e del Trapani e come secondo alla Dinamo Bucarest prima di ritornare al "suo" Empoli. Il figlio Samuele, classe 1999, gioca attualmente nel Monza nel ruolo di esterno destro, quello del papà.