David se Vlahovic in Premier o al Bayern: Juve, mosse mercato. E Partey...

TORINO - A Londra quello di Dusan Vlahovic è un nome ricorrente: non tanto e non solo per il gossip (c’è chi sostiene che i tabloid siano comunque in trepidante attesa...) quanto per il mercato. L’attaccante serbo è uno degli obiettivi del Chelsea, ma lo tiene d’occhio pure il Tottenham nel caso in cui il Bayern Monaco piazzi l’assalto decisivo a Kane. Più defilato, ma comunque attento, il Manchester United.