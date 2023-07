Weah corre già veloce: il messaggio ai tifosi Juve

Non è passata neanche una settimana dal suo acquisto (qui i dettagli) e Weah è già al lavoro per arrivare pronto per l'inizio della stagione con la Juventus. L'americano ha postato una story su Instagram che lo ritrae in palestra, sempre con il sorriso stampato in volto e una sola parola come didascalia: "soon" e due cuori bianco e nero. Un messaggio chiaro, è pronto e non vede l'ora di iniziare.