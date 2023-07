Giuntoli, il vantaggio dell'entusiasmo e le leggi Juve per rinascere

Da Cristiano a Cristiano, ma è tutta un’altra storia: esattamente cinque anni fa la Juventus e la sua gente sognava con Ronaldo, oggi con Giuntoli. Passare dall’esaltazione di un attaccante a quella per un direttore sportivo (o tecnico) abbatte il romanticismo, perché no, Giuntoli non potrà mai fare trentaquattro gol a stagione. Tuttavia i pragmatici sanno che ne può “comprare” anche di più e, soprattutto, che questa Juventus aveva più bisogno di un saggio uomo di calcio che di un grande calciatore. Se non altro perché l’arrivo del primo è propedeutico all’arrivo del secondo. Detto ciò, la clamorosa visibilità di Giuntoli (che ha innescato un’esponenziale crescita delle aspettative nei suoi confronti) è anche dovuta alle prospettive poco sexy del calciomercato bianconero, che appende le speranze alla bravura del dt a inventarsi campioni dal nulla e di smaltire i costosi esuberi.