Vlahovic ritrova la Juve e incontra Giuntoli: tutti i nomi alla Continassa

Il bomber serbo ex Fiorentina, infatti, al pari dei portieri Perin, Pinsoglio e Daffara, di Bremer, degli ex 'Next Gen' Iling-Junior, Soulé e Barrenechea, dei rientrati dai prestiti Aké, Ranocchia e Nicolussi Caviglia e dei 'promossi' in prima squadra Yildiz e Huijsen, è atteso lunedì 10 luglio alla Continassa.

Ancora in attesa di capire quale sarà il suo futuro, se a Torino o altrove, in caso di offerte irrinunciabili tanto per il calciatore quanto per la società, Dusan Vlahovic - tramite i social e il proprio procuratore - ha mandato qualche 'segnale', come la storia Instagram con in sottofondo l'inno della Juventus. Alla Continassa, il serbo avrà modo di conoscere il neo-direttore sportivo Cristiano Giuntoli e di ritrovare Fagioli, Pogba, De Sciglio e Kaio Jorge, già al lavoro da diversi giorni per recuperare dai rispettivi infortuni.

