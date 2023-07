L’ex meteora Juve che adesso allena in Serie B giapponese: lo riconosci?

Arrivato nel gennaio del 1999 a Torino per 12 miliardi di lire circa, a seguito del grave infortunio di Alessandro Del Piero ad Udine, l'argentino passato anche dal Real Madrid, non riuscì nemmeno a segnare un gol in campionato, andando a segno solo una volta in Coppa Italia contro il Napoli e una in Coppa Uefa contro i ciprioti dell'Omonia Nicosia. Nel mercato invernale del 2001, dopo pochissime apparizioni con la Juventus, la girandola dei prestiti che lo porterà a Saragozza e Porto fino all'addio definitivo nel 2002 per il River Plate.

Esnaider riparte dal Giappone

Per Esnaider, oltre la parentesi no a Torino, una carriera da calciatore che non ha regalato grandi guizzi e che si è conclusa nel 2005 in Argentina. E' iniziata così la carriera da allenatore che lo ha visto sedere sulle panchine di Getafe, Cordoba e Saragozza B prima di cambiare decisamente aria con il passaggio nel 2017 al JEF United Ichihara Chibba, nella seconda divisione giapponese. Dopo l'addio nel 2019, l'ex meteora della Juventus ha deciso di rimettersi nuovamente in gioco accettando a giugno l'incarico ancora in terra nipponica: guiderà il Renofa Yamaguchi, sempre in seconda divisione.