Fagioli in primo piano e Pogba sullo sfondo: seconda maglia Juve

La nuova stagione per la Juventus è alle porte. I bianconeri danno il via al raduno nella giornata di oggi alla Continassa , e in concomitanza ha deciso di lanciare la seconda maglia della prossima stagione, che sarà indossata per le prime volte durante le amichevoli estive della squadra. L'away kit si presenta con bande orizzontali: una sulle tonalità del bianco, una marmorea e l'altra rosa. Testimonial maschili della nuova divisa Nicolò Fagioli e Paul Pogba , quest'ultimo al centro di tante voci di mercato nelle ultime ore dopo il suo viaggio in Arabia Saudita e l'offerta monstre della quale la Pimenta ha parlato in società nel blitz di qualche giorno or sono.

Juve, la maglia da trasferta: quando l'esordio

Ispirata al Monte Rosa, cosi il club bianconero descrive la nuova maglia sui propri canali ufficiali: "La nuova maglia mette in evidenza un cambiamento di design rispetto agli anni precedenti. Prevalentemente bianco, il nuovo look fresco vanta un'estetica accattivante che riflette le iconiche cime glaciali innevate delle Alpi italiane. Salendo sulla sua base bianca nitida, le strisce grigie e l'iconico rosa Juventus mostrano una trama scoscesa che rispecchia, appunto, la parete rocciosa del Monte Rosa che punteggia lo skyline della città. Il risultato è una divisa dallo stile elegante, con un evidente richiamo a Torino in un'ottica originale e sorprendente".

"Venendo alle caratteristiche tecniche, la versione da campo della maglia è realizzata con la tecnologia HEAT.RDY, ottimizzata per far sentire i giocatori a proprio agio mentre giocano. La versione del kit per i tifosi, invece, è dotata della tecnologia AEROREADY che utilizza materiali traspiranti o assorbenti per mantenere il corpo asciutto. Progettata per supportare i giocatori nelle loro prestazioni, questa maglia è realizzata con materiali riciclati al 100% ed è soltanto una delle soluzioni adidas per aiutare a eliminare i rifiuti di plastica".