Mercato Juve, Pogba e l'Arabia Saudita: come stanno le cose

Che il calciatore interessi in Saudi Pro League non è un mistero, né tantomeno la disponibilità dei club sauditi a offrirgli cifre molto importanti. Elementi a cui si è aggiunta anche la visita, effettuata nella giornata di venerdì, al centro sportivo dell'Al Ittihad, club in cui giocano i compagni di nazionale Benzema e Kanté.

Pogba, tra Juventus, mercato e allenamenti

In un video, incalzato bonariamente da un interlocutore, si vede Paul rispondere sul suo possibile futuro. E non chiude definitivamente la porta: "Qui? Oggi no, domani vediamo...". Seconda domanda: Al Ahli o Al Ittihad? "Non lo so, vedremo". Al momento però nessuna offerta ufficiale è stata recapitata alla Juventus: dovessero arrivarne, il club sarebbe pronto ad ascoltare eventuali proposte, che dovranno essere soddisfacenti. Pogba era in Arabia Saudita con un permesso - dunque autorizzato dalla società - e il calciatore oggi si allenerà con il gruppo.