Juve, il Pogba arabo lo accoglie Fagioli: il post social

Nelle ultime ore Paul Pogba ha scatenato particolari voci di mercato, spaventando anche i tifosi della Juventus, per un viaggio in Arabia Saudita nel weekend. Il centrocampista francese è volato in Arabia e ha visitato le strutture dell’Al Ittihad, club che ha già acquistato altri due campioni francesi (compagni di Nazionale di Paul) come Kante e Benzema e che vorrebbe provare a convincere anche Pogba con un'offerta mostruosa.