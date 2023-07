Juventus contro Barcellona, Milan e Real Madrid in Usa: dove vederle in tv

In attesa della nuova stagione, la Juventus si prepara per la tournée estiva caratterizzata da amichevoli internazionali. Sarà un’estate ricca di appuntamenti per i tifosi bianconeri in vista del prossimo campionato di Serie A. Da sabato 22 luglio inizierà il Soccer Champions Tour 2023, la prestigiosa tournée estiva che si terrà negli Stati Uniti, con la formazione di Allegri impegnata in amichevoli contro Milan, Real Madrid e Barcellona.