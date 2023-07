Pogba, l'Arabia e il mercato Juve: cosa pensano il club e il calciatore

Che nel calciomercato nulla sia certo e tutto sia possibile fino al 31 agosto (o comunque fino alla chiusura ufficiale), è un dogma che si impara non appena si cominciano a seguire le trattative. Dogma da tenere più che mai in considerazione in questa estate che ha visto la Saudi Pro League irrompere sulla scena europea con tutto il peso di un portafoglio praticamente senza limiti, capace di attirare in Arabia non solo stelle che hanno già espresso il massimo del loro fulgore come Benzema o Kante, ma anche giocatori attesi proprio nell’immediato futuro all’ultimo salto di qualità, come il ventottenne Sergej Milinkovic Savic.