Zidane e Deschamps insieme per un calcetto, dove e quando in Francia

Il calcio di tanto in tanto ci dà l'occasione di vivere di ricordi e fare un tuffo nel passato per rivedere le gesta dei grandi campioni e le vittorie di trofei più prestigiosi. Andando indietro nel tempo e riavvolgendo il nastro della Coppa del Mondo bisogna fare un tuffo nel lontano 1998 per ricordare la vittoria della Francia in casa contro il Brasile di Ronaldo . Il motivo di questo amarcord è facile da intuire visto che Zidane, da lui stesso annunciato tramite i social, ha organizzato un torneo di calcio a 5 con la presenza di altri compagni di quella squadra allenata dal Ct Jacquet .

Torneo in cui sarà presente anche Didier Deschamps, capitano di quella Francia ed ex compagno anche nei trionfi in maglia Juve (dal 96 al 99) proprio con il Pallone d'Oro del '98. Tantissime le battaglie in maglia bianconera in un centrocampo denso di qualità, intelligenza e giocate sopraffine per le moltpelici vittorie di quegli anni: due scudetti, una Supercoppa Uefa, una Intercontinentale, un Intertoto e una Supercoppa Italiana. Il torneo è una iniziativa di Zizou per festeggiare il 25esimo anniversario di quella fantastica vittoria firmata in finale proprio da una sua doppietta e dal gol di Petit allo Stade de France. Vi saranno circa dodici squadre di Futsal per una reunion di grandi campioni ad Aix-en-Provence, detta anche "Città delle mille fontane", nel sud della Francia nella giornata di mercoledì con orario dalle 14:30 alle 18:30.

Zidane e Deschamps, riunione Coppa del Mondo

Secondo quanto riportato dai media francesi, Le Parisien e L'Equipe, saranno otto i campioni del Mondo di quella squadra presenti a questo torneo organizzato da Zinedine Zidane, che ha tanta voglia di tornare in campo ma nelle vesti di allenatore. Oltre a Didider Deschamps (capitano di quella Francia), attuale Ct dei Blues (ha vinto il Mondiale nel 2018 e perso la finale in Qatar nel 2022 contro l'Argentina), ci saranno anche Bernard Diomède, Lionel Charbonnier, Christian Karembeu, Fabien Barthez, Bixente Lizarazu e Alain Boghossian.

Dovrebbe esserci anche Lamouchi, escluso dalla lista dei convocati per la Coppa del Mondo del '98 soltanto nell'ultima chiamata dal Ct Jacquet, quest'ultimo non sarà presente e al suo posto dovrebbe partecipare come ospite il vice Lemerre. Non ci sarà Djorkaeff che in veste di CEO fondazione FIFA è volato in Australia per il Mondiale femminile assieme a Infantino. Non sarà il primo ritrovo per ricordare la vittoria del '98 visto che in altre occasioni, come quella dei 10 o dei 20 vent'anni, i campioni dei Blues si sono organizzati con una partita di gala. Un modo bello e simpatico per ritrovarsi con gli ex compagni, vivere una giornata di sport con la nostalgia dei trionfi passati.