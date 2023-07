Pogba-Kaio Jorge, feeling e connessione Juve: botta e risposta via social

Al resto dei bianconeri si è aggregato anche Kaio Jorge , che nella scorsa stagione non ha giocato neanche un minuto in prima squadra dopo il brutto infortunio rimediato ad inizio 2022.

Juve, la connessione social tra Pogba e Kaio Jorge

Ora il brasiliano vuole tornare a mettersi in mostra lavorando duro, e sembra che proprio in Pogba (anche lui reduce da una situazione fisica non ottimale) abbia trovato un amico pronto a credere in lui. L'amicizia tra i due è testimoniata da un loro scambio social: Kaio ha infatti pubblicato una foto dell'allenamento vicino a Paul, scrivendo: "Pow pow!". L'immagine è stata poi repostata dal francese, che come descrizione ha voluto scrivere il nome del classe 2002 come se lo stesse urlando.