Juve e il verdetto Uefa: quando può arrivare e cosa può succedere

Da quando è stata aperta l’indagine, l’Uefa ha iniziato la lettura delle carte da una parte e atteso il corso della giustizia sportiva italiana.

Juve, verdetto Uefa: questione di ore

Ma non solo. Nel frattempo è iniziato da parte del club italiano una articolata interlocuzione politica e anche tecnica, quindi con i propri legali bianconeri. A questo punto si tratta di attendere le ultime ore che separano dalla decisione finale. Il verdetto è previsto in teoria entro sabato, anche per dar modo alle società interessate direttamente e indirettamente di programmare al meglio la prossima stagione. Per lo stesso direttore tecnico Cristiano Giuntoli sapere di dover allestire un organico che dovrà giocare solo in campionato e in Coppa Italia o anche la Conference League non è esattamente un particolare trascurabile. E di qui si spiega questo momento di attesa sul fronte cessioni di medio livello che stanno caratterizzando questa sua prima settimana di mercato.

