La meteora Juve che ha battuto Elvis, Einstein e Churchill: la ricordi?

Nel 1999 un sondaggio della rivista Time stabilì la persona che, nel bene e nel male, aveva maggiormente influenzato il corso della storia negli ultimi 100 anni. Sorprendentemente in testa si ritrovò un certo Ronnie O'Brien , ex centrocampista irlandese, che aveva militato qualche mese anche tra le fila della Juventus .

Tra i nomi di Winston Churchill, Martin Luther King, Albert Einstein ed Elvis Presley, una misteriosa marea di voti aveva indicato il nome del signor O'Brien, catapultandolo in cima al sondaggio. Svelato l'arcano, il Time rimosse O'Brien dai suoi calcoli, cambiando le regole in corsa: "I candidati stravaganti e altri che non erano vivi durante questo secolo, o che non rientrano nello spirito del titolo, non verranno conteggiati".

O'Brien, breve parentesi nella Juve

Cresciuto nelle giovanili del Middlesbrough, O'Brien venne ingaggiato a parametro zero dalla Juventus nell'estate del 1999, diventando il terzo irlandese a firmare per i bianconeri, dopo Matts Kunding e Liam Brady: con i bianconeri vanta una sola presenza di 13 minuti nel match di Intertoto contro i russi del Rostselmash (ora noto come FC Rostov). Dopo quell'apparizione fugace, per lui si sono aperte solo le porte dei prestiti a Lugano, Crotone, Lecco e Dundee prima di essere ceduto definitivamente in MLS al Dallas.