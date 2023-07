Juventus, ciao Superlega. L'Uefa ringrazia e adesso perdona?

Con un comunicato di poche righe si consuma l’addio ufficiale della Juventus alla Superlega e, per certi versi, si chiude un cerchio. Perché, in fondo, anche se racconteranno un’altra storia, l’origine di tutti i mali per la Juventus è stato proprio il tentativo di cambiare il calcio europeo, costato l’ira del sistema e la sua vendetta .

Ieri, ufficializzando l’inizio della complessa procedura di recesso dal progetto (dentro il quale rimangono Real Madrid e Barcellona), potrebbe esserci la fine delle disavventure bianconere, perché nel giro di una settimana, massimo dieci giorni, il club dovrebbe passare alla cassa presso l’Uefa, ottenendo l’ultimo patteggiamento: fuori dalle coppe nella stagione 2023-24 (saltando quindi la Conference League) e poi amici come prima, con la Champions League 2024-25 salva (ovviamente qualificandosi, ma questa è un’altra storia). E se a settembre, quando è attesa la pronuncia, la Corte di Giustizia Europea dovesse aprire uno scenario favorevole alla Superlega? Beh, a quel punto la Juventus sarebbe comunque libera di partecipare, qualora lo trovasse conveniente. Ovvio, molto dipende dai paletti che verranno piantati dalla Corte di Giustizia Europea, ma anche in questo caso si tratta di un’altra storia che verrà presa in considerazione dopo la sentenza e di fronte alle nuove circostanze. Nel frattempo la Juventus si tira fuori dalla Superlega, come hanno fatto gli altri dieci club tranne Real e Barça.