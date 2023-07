“La Juve ferita di adesso pare quella di Conte. Quella foto di Del Piero…”

Luca Marrone, innanzitutto: come sta e come vive queste giornate in attesa della chiamata giusta?

«Sto bene: mi sto allenando regolarmente e non vivo con l’assillo legato alla prossima destinazione. Certo, per me in questo momento non essere impegnato in un raduno con una squadra rappresenta qualcosa di anomalo rispetto al passato. Ma ciò che conta è che mi faccia trovare pronto per ciò che accadrà».

In quale contesto si vede in campo, ad agosto, al via della nuova stagione?

«Le variabili sono diverse. Ma ho ancora voglia di essere protagonista e, giunto nel pieno della maturità professionale, sento di poter dare ancora molto. E poi mi è sempre piaciuto mettermi in gioco».

Non è che è squillato anche a lei il telefono dall’Arabia? E che idea si è fatto di questa “invasione” sul mercato, che sta spingendo tanti suoi colleghi a sposare la causa della Saudi Pro League anche nel pieno della carriera?

«Dobbiamo prendere coscienza che si stia parlando di un mercato, a livello mondiale, in costante evoluzione. Andare o meno in Arabia Saudita rappresenta una scelta soggettiva e, al di là della questione economica che sicuramente è predominante, può essere vista anche come un’esperienza differente per conoscere un nuovo mondo».

L’ingaggio in diretta tv con Galliani, l’ultima grande impresa sportiva di Berlusconi: cosa le resta dell’ultimo biennio a Monza, in cui ha contribuito a scrivere la storia del club brianzolo?

«È un’avventura che mi ha lasciato molto. Ho voluto a tutti i costi andare a Monza, perché fin da subito mi aveva convinto il progetto. E non ho sbagliato. Ho vissuto delle emozioni incredibili, a partire dalla cavalcata della promozione in Serie A. Ho conosciuto tante belle persone e, complessivamente, ritengo che sia stato un viaggio intenso e positivo».