Juve, partitella in famiglia alla Continassa: il primo gol è di Vlahovic

Sgambata in famiglia per la Juventus davanti al pubblico rinforzato dai ragazzini rumorosi delle Academy sui campi di allenamento della Continassa. Alla presenza dello stato maggiore dirigenziale con in testa il presidente Ferrero, i bianconeri che da alcuni giorni si stanno allenando hanno preso parte a questa sfida interna. Contro una squadra di giovani rinforzata da Iling, Rugani e Gatti, la Juve dei grandi vede Szczesny in porta trio difensivo con De Winter Bremer e Alex Sandro, Barbieri e Kostic sulle fasce, Locatelli in regia con Sersanti e Ranocchia mezzali, in attacco Milik e Vlahovic. Il primo gol dell’anno è di Vlahovic che di sinistro la piazza all’incrocio con un tiro da appena dentro l’area. Poco dopo il pari di Iling.