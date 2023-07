Ancelotti, mea culpa? "Zidane alla Juve mi fece capire una cosa"

Il Real Madrid ha iniziato la preparazione a Valdebebas in vista della prossima stagione sotto gli occhi attenti di Carlo Ancelotti, su cui negli ultimi giorni sono uscite voci su una presunta frode fiscale. Il ritiro poi proseguirà negli Stati Uniti per il Soccer Champions Tour. Una tourneè dove i blancos giocheranno anche quattro amichevoli prestigiose contro Milan, Barcellona, Manchester United e in ultimo, il 3 agosto, contro la Juventus. Proprio in conferenza stampa l'allenatore delle merengues ha parlato del raduno americano e ha aperto alla possibilità di nuovo schema tattico, dove ha fatto riferimento a Zidane e ai suoi tempi sulla panchina bianconera.