Per Cristiano Giuntoli è tempo di presentarsi al mondo bianconero. Dopo l'ufficialità della Juventus con tanto di dettagli, comunicato e nuova organizzazione aziendale , adesso sarà il Football Director a parlare direttamente con la stampa.

Il dirigente intanto è già al lavoro per cercare di completare la rosa in vista della prossima stagione e ha fatto conoscenza di una parte della squadra durante la partitella in famiglia alla Continassa, dove erano presenti anche Ferrero e Manna.