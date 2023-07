Weah è tornato a Torino: la voglia di Juve e il messaggio ai tifosi

Questa la didascalia accompagnata anche da due cuori e dal numero 22, quello che indosserà in questa stagione. Nei prossimi giorni conoscerà Allegri e il resto della rosa e si aggregherà al gruppo per iniziare la preparazione. Un altro giovane per rinfrescare la squadra e cercare di ripartire con il piede sull'acceleratore.

La Juve attende Weah: un nuovo esterno per Allegri

Presto Allegri potrà allenare Weah e fargli prendere il posto di Cuadrado. Il ruolo naturale è di esterno a tutta fascia e gli calza a pennello nel 3-5-2 della Juventus. Non segna molto, ma è abile nel dribbling e nel creare occasioni da rete. Gli riesce meglio partendo da lontanto e con tanto campo da coprire. Infatti Fonseca nell'ultima stagione al Lille lo ha schierato terzino. Esperimento risucito. Lo ripeterà anche il tecnico bianconero? Sarà il campo a dirlo. Intanto Weah, dopo l'abbraccio con tifosi di fine giugno, non vede l'ora di iniziare a correre e lo ha fatto sapere al mondo intero.