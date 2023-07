Hasa, altro oro Juve: statistiche incredibili all’Europeo U19 con l’Italia

L'Italia U19 è campione d'Europa . Gli azzurrini del ct Bollini alzano il trofeo per la seconda volta nella storia, dopo aver battuto in finale il Portogallo grazie al gol di testa di Kayode , esterno di talento della Fiorentina. Ma a rubare l'occhio in finale (e non solo) è stato un calciatore della Juve.

Gol, assist, qualità nelle giocate: uno dei principali protagonisti dell'Europeo U19 azzuro è stato, senza dubbio, Luis Hasa, numero 10 della Primavera della Juventus. Protagonista non solo per l'assist regalato a Kayode in occasione del gol vittoria sui lusitani, con un cross mancino perfetto per il colpo di testa del compagno.

Italia U19: Hasa, che numeri!

Il classe 2004, scuola bianconera, ha regalato perle nell'arco di tutta la rassegna. Sono state cinque le partite giocate, 374 minuti collezionati in cui ha fatto vedere di che pasta è fatto. Un gol messo a segno, quello decisivo per il passaggio del turno contro la Polonia che ha consentito l'accesso alla semifinale contro la Spagna. Ben 4 gli assist forniti: oltre a quello nella finalissima, altri due nella semifinale proprio contro la Roja. Non sono solo gol e assist, per numeri e importanza, a rubare l'occhio nelle sue statistiche: 11 i passaggi chiave, 3 le grandi occasioni da gol create, 15 dribbling ruisciti sui 23 tentati, 5 tackle, 59% di duelli vinti. Insomma, qualità ma anche energia e quantità nelle gare giocate da Hasa, che sta pian piano abbinando la concretezza alla grandissima e indiscussa capacità con la palla tra i piedi. Nella passata stagione è stato indiscutibilmente uno dei più positivi con la Juventus Primavera di Paolo Montero. Un Europeo U19 vinto da grande protagonista, ora la voglia del grande salto: Luis Hasa è pronto a consacrarsi, dopo l'azzurro tocca al bianconero.