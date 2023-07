Da Bonucci a Chiesa, l’accoglienza dei tifosi Juve. E su Lukaku…

TORINO - Proseguono le visite al J Medical per i giocatori della Juventus in questi giorni di ritiro, come sempre molti tifosi presenti per acclamare i loro beniamini. Questa mattina altri cinque bianconeri si sono sottoposti alle visite ovvero Federico Chiesa, Andrea Cambiaso, Nicolò Rovella, Weston McKennie e Leonardo Bonucci.