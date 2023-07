L'ex meteora Juve prova l'avventura in politica: lo avete riconosciuto?

Gli anni passano, ma i ricordi restano. Chi ha seguito il calcio dei primi anni 2000 non può essersi certo scordato di Davide Baiocco . Con la maglia del Perugia ha giocato in Serie A nei due anni in cui il Grifo di Serse Cosmi in panchina stupì tutti. E Baiocco di quella squadra stato un perno inamovibile.

Due stagioni alla grande fino a che non è arrivata la chiamata della Juventus, impossibile da rifiutare. Sedici le presenze in bianconero tra campionato e Coppa con la vittoria della Supercoppa Italiana come unico trofeo del suo anno a Torino.

Nella sua carriera ha poi fatto la spola in diverse squadre, tante in Serie A: Piacenza, Reggina, Brescia e, soprattutto, Catania in cui è diventato idolo dei tifosi etnei. Poi il ritorno a casa in B a Perugia, alcuni anni di C e il ritiro nel 2018. Ora per lui è arrivata la chiamata per una nuova carriera, quella in politica sull'assist di Bandecchi, neo Sindaco di Terni e ormai ex presidente della Ternana.

Perugia, Baiocco candidato a Sindaco

Stefano Bandecchi in una storia ha postato un video assieme a Baiocco in cui ha annunciato che l'ex centrocampista ha deciso di candidarsi a Sindaco di Perugia. Queste le sue parole: "Davide ha accettato di candidarsi e quindi adesso abbiamo il nostro uomo per “attaccare” Perugia e per riuscire a posizionarci nel modo giusto. Davide ha dato tanto a Perugia insieme a quella squadra che è arrivata in alto. Ora bisogna dare ai perugini ciò che meritano, cioè un sindaco con le carte in regola per poter vincere qualsiasi play off". Pronta la replica del centrocampista, comparso assieme al Sindaco di Terni nel video: "Pronto a dare a Perugia quello che ho dato in passato".

Davide Baiocco non è il primo a intrprendere la carriera della politica dopo aver lasciato il calcio giocato, infatti a qualche latitutidine più a nord, più precisamente a Verona, Damiano Tommasi ha intrapreso la stessa strada. E l'ex Roma poco più di un anno fa è stato eletto proprio Sindaco della città con una vittoria storica.