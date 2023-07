Kean “invitato” da Bonucci: il perché della foto con gli esuberi Juve

TORINO - Leonardo Bonucci si allena alla Continassa , in compagnia degli altri calciatori fuori dal progetto tecnico di Massimiliano Allegri per la stagione 2023-24, come Zakaria , Arthur e Pjaca .

A stupire i tifosi bianconeri è stata una foto pubblicata dall'ormai ex capitano bianconero, tra le proprie storie Instagram, che lo immortalava in una posa con i tre sopracitati, più Pellegrini , Aké e... Kean .

Juve, fastidio al flessore per Kean

La presenza di Kean con i calciatori fuori rosa, tuttavia, non è legata al mercato. L'attaccante italiano, infatti, ha accusato un fastidio al flessore e si è allenato a parte con gli 'esuberi' a scopo precauzionale. La sua presenza per la tournée negli Usa, al momento, non sarebbe in dubbio.

