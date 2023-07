Lukaku e Morata, tra costi e gradimento: il derby mercato Juve dell'attesa

Il belga non fa parte del progetto e dopo lo scherzetto all’Inter che ha fatto infuriare i dirigenti nerazzurri, ovvero aver trattato contemporaneamente con quelli bianconeri, ora è solo soletto senza saper bene cosa fare. O meglio, il suo agente Ledure avrebbe le idee molto chiare, ovvero spedirlo in Arabia dove c’è un contratto per il centravanti che aspetta solo la firma del bomber sotto una proposta da 40 milioni di euro all’anno per due stagioni.

Lukaku aspetta la Juve

Ma il giocatore nicchia - esercizio che comunque gli ha permesso tra l’altro di vedere ritoccato il potenziale stipendio da 10 milioni all’anno - e aspetta che la Juventus si muova anche se il club torinese sino a quando non cederà Vlahovic ha le mani legate. Quanto durerà l’attesa della Juve e dell’ex nerazzurro lo capiremo solo col tempo, così come col tempo si verificherà se si tratta di due attese sincronizzate oppure no. In ogni caso Giuntoli non può permettersi di restare con il cerino in mano per cui mantiene attive tutte le possibili alternative.