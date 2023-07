Weah, cena di benvenuto con i nuovi compagni della Juve

Oggi pomeriggio verrà presentato ufficialmente in conferenza stampa, ma Timoty Weah ha già conquistato i suoi nuovi tifosi con post Instagram e con magie in allenamento (come il tunnel a Iling).

Il neoacquisto sembra già essersi integrato alla perfezione nel gruppo bianconero. Rabiot, come dichiarato da lui stesso durante la diretta Twich sul canale ufficiale, è il suo maestro d'italiano.

Weah e la cena con i compagni della Juve

Il nuovo numero 22 della Juve è pronto a iniziare la sua avventura in bianconero: prima di testare il feeling con i compagni in campo, Timoty e alcuni giocatori della Vecchia Signora hanno trascorso la serata in un noto locale di Torino. Alla cena, oltre l'ex Lille, erano presenti anche: Pogba, Kean, Iling, De Winter e Nonge, la stellina della Next Gen. Lo scatto di "squadra" è stato postato sui social e ha fatto subito il pieno di like.

Juve a cena da Bonucci: rimpatriata con Paredes e foto social